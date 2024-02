Partijleiders VVD, PVV en BBB balen ervan dat Omtzigt er niet is

VVD-leider Dilan Yeşilgöz baalt er “heel erg van” dat ze nog steeds niet weet waarom Pieter Omtzigt deze ronde niet verder wil onderhandelen. “Volgens mij kan Nederland dit echt niet gebruiken”, zei ze voorafgaand aan het gesprek dat zij woensdagavond heeft samen met de leiders van PVV en BBB en informateur Ronald Plasterk.

“Ik wil snel opheldering: waar staan we nu en hoe kunnen we verder”, zei Yeşilgöz. Zij heeft geen contact gehad met Omtzigt, net als PVV-leider Geert Wilders en BBB-leider Caroline van der Plas.

Ook Wilders en Van der Plas vinden het jammer dat Omtzigt deze avond niet aanschuift. “Het is wel ongelooflijk wat er nu gebeurt. Nederland heeft hoop, Nederland hoopt op een snel nieuw kabinet. Het land moet bestuurd worden en er zijn grote problemen, van zorg tot asiel en het ligt nu weer stil. We hadden gewoon door moeten gaan”, zei Wilders. Dat vindt Van der Plas ook.

Wilders hoopt op een snelle oplossing. “Aan mij en aan de PVV zal het niet liggen.” Volgens Wilders was er al veel bekend over de financiële tegenvallers, “maar daar had je met elkaar over kunnen praten en tot oplossingen kunnen komen. Daarvoor zit je bij elkaar. Niet om weg te lopen als het moeilijk wordt.”

Volgens Van der Plas heeft het “nog heel veel zin” om met Plasterk verder te praten. De BBB-voorvrouw vroeg Omtzigt woensdagochtend nadrukkelijk om op de uitnodiging van Plasterk in te gaan om over de ontstane situatie te praten. Die heeft daar geen gehoor aan gegeven.

De drie partijleiders willen graag van Omtzigt weten waarom hij heeft besloten nu te stoppen met onderhandelen. De NSC-leider heeft een brief aan Plasterk geschreven, die zijn secondant Eddy van Hijum heeft overhandigd.