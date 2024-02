Pieter Omtzigt bedankt opnieuw voor gesprek met PVV, VVD en BBB

Pieter Omtzigt slaat wederom de uitnodiging af om in gesprek te gaan met informateur Ronald Plasterk en onderhandelaars van PVV, VVD en BBB. Woensdagavond bleef de stoel ook al leeg bij een gesprek met Plasterk waarbij de andere drie partijen wél waren aangeschoven. Zij willen dat Omtzigt toelicht waarom hij dinsdag volgens hen onverwachts liet weten dat de gesprekken wat hem betreft zijn afgelopen. Dat vindt zijn woordvoerder niet nodig. De partij heeft PVV, VVD en BBB namelijk al in een brief tekst en uitleg gegeven.

“Het werk zit er voor nu op”, zegt de woordvoerder. De partij blijft achter de keuze van onderhandelaars Omtzigt en Eddy van Hijum staan om het verslag van Plasterk af te wachten. Dat de andere drie partijen de druk opvoeren door Omtzigt nogmaals uit te nodigen voor een gesprek, vindt ze geen reden om daarvan af te wijken.