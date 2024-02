Plasterk heeft geen documenten achtergehouden, zegt Van der Plas

Volgens BBB-voorvrouw Caroline van der Plas is er “geen sprake van” dat informateur Ronald Plasterk belangrijke financiële documenten heeft achtergehouden. Als de documenten iets eerder waren gekomen had dat bovendien “voor de gesprekken niets uitgemaakt”, zei Van der Plas.

Ze doet een beroep op Omtzigt om woensdagavond naar het gesprek te komen waarvoor Plasterk hem, en de leiders van de drie andere partijen heeft uitgenodigd om over de ontstane situatie te spreken. Ook PVV-leider Geert Wilders en VVD-leider Dilan Yeşilgöz vinden dat Omtzigt hen tekst en uitleg is verschuldigd.

Via de pers hebben de drie partijvoorzitters dinsdagavond vernomen dat Omtzigt deze informatieronde niet meer verder wil praten. Even later kregen ze een appje van de NSC-partijleider. Sinds dat bericht heeft Van der Plas niet meer met Omtzigt gesproken, zei ze desgevraagd.