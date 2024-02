Politie en OM gaan sneller optreden tegen actievoerders

Politie en het Openbaar Ministerie (OM) gaan sneller en direct optreden tegen actievoerders die de wet overtreden. Dat kan het ter plekke beboeten zijn. Als niet direct kan worden opgetreden, worden zij achteraf beboet en vervolgd. Dat is afgesproken in het spoedoverleg dat demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz woensdagochtend had met het OM en politie over de boerenprotestacties van de afgelopen dagen, de snelwegblokkades door XR en protesten waarbij verwerpelijke leuzen worden gescandeerd.

De maat is vol, stellen zij in een gezamenlijke verklaring. “Dit is geen demonstreren, dit zijn geen protesten, dit zijn illegale acties of zelfs het plegen van misdrijven. Daar komen de actievoerders niet mee weg.”