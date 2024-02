Vier jaar cel voor twee Nederlanders om diefstal in België

In België zijn twee Nederlanders veroordeeld tot vier jaar cel voor een gewelddadige diefstal. De mannen, die beiden 19 jaar oud waren toen ze de misdaad pleegden, hadden een wapenwinkel overvallen in Nieuwmoer, net over de grens bij Roosendaal.

De twee mannen uit Rotterdam vochten met de eigenaar van de wapenhandel. Ze sloegen hem en vluchtten daarna, maar de eigenaar kon nog wel hun Nederlandse nummerbord lezen. De Nederlandse politie kon daarna het voertuig onderscheppen.

De Nederlanders zeiden in de rechtbank spijt te hebben van hun misdaad, die ze zeggen te hebben gepleegd om financiële redenen. Behalve de celstraf moeten ze ook een boete en schadevergoeding betalen van ongeveer 2000 euro.