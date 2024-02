Wilders noemt weglopen Omtzigt ‘respectloos’

Geert Wilders vindt het “respectloos” dat Pieter Omtzigt is weggelopen van de coalitieonderhandelingen, zegt hij woensdag. De PVV-leider hoopt nog steeds dat Omtzigt woensdagavond naar het overleg met informateur Ronald Plasterk komt om uitleg te geven.

“Dat is toch wel een beetje fatsoen, is het niet naar je andere partners met wie je drie maanden aan tafel hebt gezeten, dan is het wel naar het instituut Tweede Kamer namens wie de heer Plasterk er zit.”

De ochtend na de aankondiging van Omtzigt is Wilders nog steeds “oprecht verbaasd, en ook wel geschokt, eerlijk gezegd. Want we waren toch bezig met goede en constructieve gesprekken.”

NSC zei “zeer geschrokken” te zijn van brieven met financiële verwachtingen, die de partij pas te zien kreeg nadat financiën al aan bod waren gekomen. “Zeer terecht dat hij die vragen heeft gesteld”, reageert Wilders. “Maar daar kan je met elkaar over praten, in deze of in de volgende ronde, besluiten over nemen zoals dat hoort.”

Door in deze fase niet meer verder te praten zet NSC de deur open voor een coalitie met GroenLinks-PvdA, suggereert Wilders. “De heer Timmermans, ik denk dat dat niet in het landsbelang is.”