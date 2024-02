Celstraf van 27 jaar en tbs voor Vlaming die ex in Delft doodstak

Voor het doodsteken van zijn ex-vriendin in Delft heeft de rechtbank in Den Haag de 32-jarige Juanito V. veroordeeld tot een celstraf van 27 jaar en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 23 jaar en tbs geëist tegen de verdachte uit Vlaanderen. “De ernst van de feiten verdient een hogere straf”, aldus de rechtbank.

Het 33-jarige slachtoffer werd op 5 februari vorig jaar op klaarlichte dag om het leven gebracht. Haar moeder en stiefvader raakten zwaargewond. Het slachtoffer had kort daarvoor haar relatie met V. verbroken. Daarop reed hij ’s ochtends direct na een boksles met twee messen vanuit Antwerpen naar Delft. In een voortuin aan de Frederik van Eedenlaan werd de vrouw neergestoken, met in totaal 26 messteken. Haar toen 6-jarige dochter was getuige. “Mama niet doodgaan”, zei het meisje.

De rechtbank acht twee pogingen tot doodslag bewezen en dat geldt ook voor de moord. Zo zou V. onderweg naar Delft naar zijn goede vriend in een bericht hebben geschreven: “Ik wil eerst die kapot en dan mijzelf”, waarbij volgens de rechtbank met ‘die’ het slachtoffer wordt bedoeld. Hij heeft onderweg smeekbedes van een Belgische vriendin ‘om geen domme dingen te doen’ in de wind geslagen. Daarmee is volgens de rechtbank sprake van planmatig handelen en dus voorbedachte raad. V. heeft zijn ex-vriendin volgens de rechtbank “op brute wijze van het leven beroofd”.

De verdachte, die na een achtervolging in België werd aangehouden, schreef op de terugweg naar Antwerpen op Facebook dat hij drie mensen had neergestoken, “waaronder de persoon van wie ik hield. Ik kon het niet verkroppen dat ze me verliet”.

V. was niet bij de uitspraak aanwezig. Dat had de rechtbank wel graag gewild.