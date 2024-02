Derde explosie in korte tijd in Amsterdamse Waterlandpleinbuurt

In de nacht van woensdag op donderdag is er opnieuw een explosie geweest in de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam-Noord. Een woning aan de Kennemerduinstraat raakte daarbij beschadigd. Het is de derde explosie in 24 uur tijd in de buurt.

Rond middernacht was er een ontploffing op een balkon op de tweede etage van de woning. Daarna ontstond er een korte brand, die door de brandweer is geblust. Volgens een politiewoordvoerder waren de bewoners thuis, maar is er niemand gewond geraakt. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden en doet verder onderzoek naar het incident.

Eerder waren er twee andere explosies in dezelfde buurt, even verderop in een portiekwoning aan de Westerduinenstraat. De eerste was woensdagochtend rond 05.20 uur, de tweede iets na 12.00 uur. De woning raakte daarbij beschadigd, er ontstond brand en één bewoner kreeg medische hulp.

Volgens burgemeester Femke Halsema, die dezelfde dag nog camera’s plaatste, hebben de explosies een enorme impact op de buurt. “Voor een aantal bewoners is slachtofferhulp geregeld. De politie heeft de volledige aandacht voor dit groeiende probleem van explosies in woonwijken”, aldus Halsema. De politie onderzoekt nog of de explosie op de Kennemerduinstraat iets te maken heeft met de andere twee explosies.