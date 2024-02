Elf aanhoudingen om vervalsen merkkleding en witwassen

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft in een onderzoek naar het vervalsen van merkkleding en witwassen elf mensen aangehouden. De hoofdverdachte is een 30-jarige man uit Groningen, hij zou de handel in de kleding sinds oktober 2020 hebben gecoördineerd. Hij zit als enige van de groep verdachten nog vast, meldt de opsporingsdienst van de Belastingdienst donderdag.

De FIOD deed op 30 januari invallen in vijf woningen in Groningen en de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. Er werden zes mensen aangehouden in onder andere Tolbert (Westerkwartier), en kleding, vier auto’s, horloges, sieraden, contant geld en administratie in beslag genomen. Woensdag zijn bij een nieuwe actie nog eens vijf mensen aangehouden. Zij worden ervan verdacht als geldezel te hebben gefungeerd voor de handel van de Groninger.

In eerste instantie gebruikte de hoofdverdachte zijn eigen bankrekeningen voor de handel, daarna schakelde hij geldezels in. Door transacties via hun rekeningen te laten lopen, kon de man buiten beeld van de Belastingdienst blijven. De geldezels kregen voor het doorsluizen van het criminele geld een kleine vergoeding.

Naast de hoofdverdachte worden drie mannen van 19, 21 en 30 jaar en een 22-jarige vrouw verdacht van witwassen. In totaal zouden zeven mannen van 18, 19, 20 en 21 uit Groningen en de gemeenten Westerkwartier, Soest en Tilburg gefunctioneerd hebben als geldezel.