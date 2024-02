Experts bezorgd om onbewezen behandelingen tegen leerstoornissen

Meerdere hoogleraren maken zich zorgen om behandelingen voor kinderen met ontwikkelings- en leerstoornissen waarvoor geen bewijs is of ze echt werken. Ze waarschuwen in een open brief voor de behandelingen, die tijd, geld en energie vragen van ouders en kinderen. “Baat het niet, dan schaadt het dus wel”, benadrukt Mijna Hadders-Algra, een van de initiatiefnemers en hoogleraar ontwikkelingsneurologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De brief is ondertekend door negen hoogleraren en daarnaast nog andere experts op het gebied van de ontwikkeling van kinderen. Ze noemen het een “wildgroei” aan behandelingen, en bij diverse ontbreekt wetenschappelijk bewijs dat het ontwikkelingsproblemen kan verbeteren. Soms zijn ze zelfs gebaseerd op “verouderde en achterhaalde neurologische inzichten”.

Ook kunnen de behandelingen “misleidende informatie” geven over de oorzaken van leer- en ontwikkelingsstoornissen. Soms wekken ze de illusie dat kinderen genezen kunnen worden, bijvoorbeeld van autisme, ADHD of dyslexie. “Het kan tot grote teleurstelling leiden als dit niet lukt”, schrijven de experts. Als ze zo’n onbewezen behandeling krijgen, missen de kinderen therapie die juist wél kan helpen.

De experts roepen de politiek op om deze zorg niet meer te financieren. Ze hebben de brief ook aan veel organisaties in het onderwijs en de zorg gestuurd om die te informeren. Zo zien de experts dat bijvoorbeeld kinderfysiotherapeuten veel vragen krijgen van ouders over dit soort behandelmethoden. “Die vraag is goed te begrijpen”, zegt Hadders-Algra. “Ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen maken zich zorgen om hun kinderen, ze grijpen alles aan om de ontwikkeling te verbeteren. Als er dan gouden bergen beloofd worden, is het begrijpelijk dat ouders daarop ingaan.”