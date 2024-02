Hogescholen werken aan plan voor beperken internationalisering

Hogescholen komen in navolging van universiteiten op korte termijn ook met een plan voor het beperken van de instroom van internationale studenten, meldt de Vereniging Hogescholen. Op hogescholen wordt het merendeel van de opleidingen al in het Nederlands gegeven, en is maar een klein deel van de studenten internationaal, aldus de woordvoerster.

De vereniging wil een “doorwrocht en zorgvuldig voorstel” presenteren en wil nog niet inhoudelijk ingaan op de plannen. De vereniging wil ook niets zeggen over de impact van het mislopen van inkomsten door het beperken van de instroom van internationale studenten. “We pakken de handschoen op om met een evenwichtig plan te komen. We zien de zorgen die leven op dit onderwerp in de maatschappij”, aldus de woordvoerster.

De veertien Nederlandse universiteiten maakten donderdag bekend maatregelen te nemen om de instroom te beperken, meldde de Universiteiten van Nederland (UNL). Voorlopig worden geen nieuwe Engelstalige bacheloropleidingen ontwikkeld. Ook wordt onderzocht welke opleidingen die nu in het Engels worden gegeven kunnen overschakelen naar het Nederlands. Grote bachelors, zoals economie en psychologie, moeten op zijn minst ook in het Nederlands worden aangeboden.

Volgens de vereniging is het aantal internationale studenten dat een bacheloropleiding op een van de 36 hogescholen in Nederland volgt “best beperkt”. Zo komt al een aantal jaren zo’n 8 tot 9 procent van de studenten uit het buitenland. Het overgrote deel van de aangeboden opleidingen op hogescholen is in het Nederlands.

“We leiden met name op voor beroepen die Nederlandstalig zijn en blijven, zoals verpleegkundigen en leraren”, stelt de woordvoerster. Een aantal sectoren die internationaler zijn, zoals de hotelschool en beroepen in de luchtvaart, worden in het Engels aangeboden. Dat gaat om zo’n 7,5 procent van de opleidingen, zegt de woordvoerster.

Half maart moet het plan van de hogescholen bij minister Robbert Dijkgraaf (OCW) liggen. De minister is bezig met een wet voor universiteiten en hogescholen over een maximumaantal studenten voor Engelstalige trajecten van opleidingen. De grote aantallen internationale studenten die nu in Nederland studeren dreigen Nederlandse studenten te verdringen. Ook is de kamernood door de vele internationale studenten toegenomen.