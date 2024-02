Kamer gaat wetsvoorstel voor betaalbare huur snel behandelen

De Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel Betaalbare huur snel in behandeling nemen. Een meerderheid van de commissie die over dit onderwerp gaat, besloot in een interne vergadering het onderwerp op de agenda te zetten. VVD en BBB wilden het wetsvoorstel controversieel verklaren maar een meerderheid was ervoor om het toch te behandelen. Het demissionaire kabinet had aangedrongen op een snelle behandeling, omdat de wet ertoe leidt dat de huren voor honderdduizenden woningen omlaag zullen gaan.

Woonminister Hugo de Jonge had zijn wetsvoorstel dinsdag ingediend bij de Kamer. Als het ook nog snel door de Eerste Kamer wordt behandeld, kan de beoogde ingangsdatum van 1 juli nog worden gehaald.