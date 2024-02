Nieuw plan tegen overlast Feyenoordsupporters in wijken rond Kuip

Het gemeentebestuur van Rotterdam komt snel met een nieuwe regeling om de overlast door bezoekers aan thuiswedstrijden van Feyenoord in de wijken rond stadion De Kuip te beperken.

Bewoners van Hillesluis en andere omliggende wijken klagen al jaren over de overlast, die maar niet wordt opgelost, aldus DENK-fractieleider Serkan Soytekin. Hij vroeg een raadsdebat over het probleem aan. “Het is de pisbak van Rotterdam-Zuid. Wildplassen tegen hekken en gebouwen, parkeren op de stoep, dubbel parkeren of zelfs tegen het verkeer in rijden op zoek naar een parkeerplaats. Het veroorzaakt naast veel overlast ook gevaarlijke situaties, soms is het voor de brandweer of ambulance onmogelijk om ter plaatse te komen”, aldus het raadslid.

Het probleem speelt al tientallen jaren en ondanks de grote inzet van handhaving en politie is het probleem nog altijd niet verholpen. Voor Soytekin is het onbestaanbaar dat bewoners “deze overlast maar moeten accepteren”. Hij bekritiseerde ook de in zijn ogen onzichtbaarheid van de directie van Feyenoord.

Locoburgemeester Robert Simons zegde namens het college toe om snel met de wijkraden in gesprek te gaan. Ook komt wethouder Vincent Karremans (handhaving) binnen enkele weken met een update van de regeling rond de voetbalwedstrijden. Verder zal Feyenoord worden aangesproken op de rol die de club moet spelen om de overlast door supporters terug te dringen.

Raad en stadsbestuur waren het ook eens over de eigen verantwoordelijkheid die de supporters hebben. “We doen al heel veel, er worden vijfhonderd boetes per wedstrijd uitgedeeld, de politie zit op maximale capaciteit bij de wedstrijden. De meeste supporters zijn welwillend, maar mensen moeten natuurlijk wel hun rommel in de prullenbak gooien, niet fout parkeren en niet overal maar wildplassen”, aldus Simons.