NS wil volgend jaar 1600 treinen per week meer laten rijden

De NS wil volgend jaar diverse regio’s van Nederland beter en vaker met elkaar verbinden, zowel overdag als op vroegere en latere tijdstippen. Er gaan per week 1600 treinen meer rijden dan in de huidige dienstregeling. Het is de grootste wijziging in jaren, staat in een plan dat de NS donderdag heeft bekendgemaakt.

De NS voert veranderingen door om Amsterdam en Schiphol – ondanks jarenlange werkzaamheden op Amsterdam Centraal – goed bereikbaar te houden. Tijdens het werk op en rond Amsterdam CS gaat de Airport Sprinter rijden. Dat is een verbinding die iedere 7,5 minuten rijdt tussen Hoofddorp, Schiphol Airport en Amsterdam Centraal. De trein rijdt zeven dagen per week op het grootste deel van de dag.

De Intercity’s op de hogesnelheidslijn tussen Breda, Rotterdam en Schiphol Airport gaan in de nieuwe dienstregeling rijden naar Amsterdam-Zuid, in plaats van Amsterdam Centraal. Vandaar rijden ze verder richting Almere en Lelystad of Hilversum en Amersfoort.

Om het groeiend aantal reizigers tussen Den Haag Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht te bedienen, introduceert NS de TienminutenSprinter. Dat betekent: meer treinen, minder lange wachttijden en meer kans op een zitplaats.

De komende tijd gaan reizigersorganisaties en regionale overheden het plan bekijken en komen dan met een advies. Daarna is het aan spoorbeheerder ProRail om de puzzel te leggen van de wensen van NS, andere reizigersvervoerders en goederenvervoerders. De definitieve dienstregeling volgt in het najaar.

Reizigersclub Rover, een van de organisaties die over het plan gaan adviseren, is blij met de uitbreiding van de dienstregeling, waar door corona en personeelsgebrek in was gesnoeid. “Rover is blij dat veel trajecten die de afgelopen jaren waren afgeschaald, eindelijk weer op volle sterkte gaan rijden.” Dat er meer treinen gaan rijden aan de randen van de dag is “vooral goed nieuws voor forenzen die voor de spits uit willen reizen en voor uitgaanspubliek dat hierdoor makkelijker voor de trein kan kiezen”.