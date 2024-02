Piet S. hoopt via kort geding op soepeler gevangenisregime

Piet S., die vastzit voor drugshandel en witwassen, eist in een kort geding dat hij in de gevangenis minder beperkingen krijgt opgelegd. Hij heeft in de gevangenis de status van vluchtgevaarlijk en kan door het strenge regime zijn kleinkinderen lastig ontvangen. Zijn advocaat vroeg de rechter in Den Haag donderdag om het regime te versoepelen.

S. (67) werd in oktober veroordeeld tot een celstraf van zeventien jaar. De rechtbank in Den Haag zag S., die een decennialange reputatie heeft in de onderwereld, als de baas van een organisatie met drugslijnen over de hele wereld. Van Rusland en Australië tot Engeland en Paraguay. De zaak loopt nog in hoger beroep.

S. zit sinds november 2020 vast en is in 2021 op een lijst geplaatst waarbij strenge toezichtmaatregelen van toepassing zijn. “Hij is een echt familiemens”, vertelde zijn advocaat. “Hij heeft een grote familie met kinderen en kleinkinderen, maar hij kan geen bezoek zonder toezicht ontvangen van zijn vriendin en geen kleinkinderen in de familiekamer.” Sinds zijn overplaatsing van De Schie in Rotterdam naar de gevangenis in Krimpen aan den IJssel worden de toezichtmaatregelen strikt gehandhaafd, vertelde S. de rechter. Zo mag hij nog maar tien minuten per dag bellen. “Als ik in De Schie drie kwartier belde, was er niemand die wat zei.”

Volgens de Staat bestaat de kans dat S. naar Ecuador zou vluchten, waar de familie van zijn vriendin woont en hij veel contacten heeft. De hoge beveiligingsmaatregelen zouden bovendien nodig zijn, omdat in juli 2022 geprobeerd is zijn schoonzoon te ontvoeren. Ook zou er sprake zijn van liquidatiegevaar, maar dat is volgens de advocaat van S. puur gebaseerd op een niet verifieerbare melding bij Meld Misdaad Anoniem. S.: “In De Schie kon ik zo naar de bieb lopen, nu gaan twee bewakers mee, omdat ze mijn schoonzoon hadden ontvoerd.”

De rechter doet op 22 februari uitspraak.