Strafzaak over doodsteken AH-medewerkster op 4 april

De rechtbank in Den Haag behandelt op 4 april de strafzaak tegen Jamel L., die heeft bekend een supermarktmedewerkster van een Albert Heijn in Den Haag te hebben doodgestoken. Dat is donderdag aangekondigd tijdens een voorbereidende zitting, waar L. en zijn advocaat niet bij aanwezig waren.

L. (56) kwam 20 juni naar de supermarkt aan de Turfmarkt om een blikje frisdrank te kopen. Eenmaal daar vroeg hij waar hij in de winkel een mes kon vinden, waarna hij met dat mes het 36-jarige slachtoffer aanviel. Hulpdiensten konden niets meer voor haar betekenen. L. werd in de buurt van het filiaal opgepakt.

L. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Gedragsdeskundigen oordelen in een lijvig rapport dat de steekpartij hem in sterk verminderde mate valt toe te rekenen. Eerder was al bekend dat hij een zogenoemde schizo-affectieve stoornis heeft. De psycholoog en psychiater van het Pieter Baan Centrum worden op zitting uitgenodigd om hun conclusies toe te lichten.

L. kreeg in 2018 op Curaçao tbs opgelegd in een strafzaak. De man is op enig moment naar Nederland gekomen. Sinds september 2022 werd hij in verschillende regio’s opgepakt. Kort voor de fatale steekpartij werd hij nog veroordeeld voor bedreiging door de rechtbank in Rotterdam. Hij kreeg een straf die gelijkstond aan zijn voorarrest en hoefde dus niet weer de cel in.