Studentenvakbond: houd rekening met voertaal opleidingen

De Landelijke studentenvakbond (LSVb) noemt het “mooi” dat universiteiten stappen zetten om de problemen van internationalisering aan te pakken. Maar de bond waarschuwt voor het Nederlands maken van opleidingen en hoe het aanbod van opleidingen eruit komt te zien. “Plannen van partijen zoals de PVV en de BBB die alle opleidingen in het Nederlands willen, sluiten niet aan op de globale arbeidsmarkt en de wensen van studenten”, stelt LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen.

Veel studenten willen volgens de LSVb graag in het Engels studeren, maar er zijn ook veel Nederlandse studenten die in het Nederlands willen studeren, vertelt Weehuizen. “Er zitten twee kanten aan deze plannen. Die moeten in balans zijn. Voor een opleiding international business is het goed te beargumenteren waarom deze in het Engels zou moeten gegeven worden, maar voor sociologie is te beargumenteren waarom deze in het Nederlands gegeven moet worden, omdat je anders de nuance in het Nederlands mist.”

De bond vraagt zich ook af in hoeverre het veranderen van Engelstalige naar Nederlandstalige bacheloropleidingen, zoals de universiteiten willen, aansluit op de veelal Engelstalige masteropleidingen. “In de plannen van de minister worden de masteropleidingen volledig buiten beschouwing gelaten. Dat is een tekortkoming van deze wet.”

Daarmee verwijst Weehuizen naar de nieuwe wet van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf over het beperken van de instroom van buitenlandse studenten. Daarmee moet het voor universiteiten en hogescholen onder meer mogelijk worden om een maximumaantal studenten vast te stellen voor Engelstalige trajecten van opleidingen. Nu kan dat alleen voor de volledige opleiding. Volgens Weehuizen is er geen reden om masteropleidingen niet in de regels op te nemen.

De aanstaande wet heeft volgens de bond geen effect op Nederlandse studenten die in het buitenland willen studeren via een uitwisselingsprogramma. “Op Europees niveau is geregeld dat we studenten uit de EU hetzelfde behandelen”, zegt de LSVb-voorzitter.