VVD en PVV willen snel extra plekken voor ‘criminele kopstukken’

VVD en PVV willen dat in Vught snel acht extra cellen komen voor de zwaarste criminelen. Een leegstaand complex in Vught kan op korte termijn worden verbouwd, zodat volgens beide fracties relatief snel extra celcapaciteit met de zwaarst mogelijke beveiliging kan worden gerealiseerd. In Vught is al een Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian heeft tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid, mede namens de PVV, zowel een wijzigingsvoorstel (amendement) als een motie ingediend. Beide zijn door demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) ontraden.

Het bij elkaar plaatsen van “criminele kopstukken” leidt volgens Ellian tot “onaanvaardbare veiligheidsrisico’s” voor gedetineerden, personeel en de samenleving. Extra capaciteit is hard nodig omdat ingebruikname van het Justitieel Complex Vlissingen is vertraagd, zei Ellian. Samen met de “verwachte hoge instroom van veroordeelde criminele kopstukken levert dit een acuut probleem op”.

Weerwind erkent weliswaar het belang van spreiding van topcriminelen, maar meent dat zijn plan om in Sittard zeventien plekken voor deze gedetineerden met een hoog risico te realiseren voorlopig voldoende is. Dat plan heeft de minister vorige week bekendgemaakt.

Voor de verbouwing in Vught is 30 miljoen euro nodig. Via een begrotingswijziging willen VVD en PVV alvast 2 miljoen euro voor dit jaar regelen. Via de motie willen de fracties voor structurele dekking zorgen. Het gaat om jaarlijks 2 miljoen euro tot 2039.

Het kabinet moet een amendement uitvoeren, maar kan een motie terzijde leggen.