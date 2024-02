Weerwind wil onlinegokken nog niet verder aan banden leggen

Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil het onlinegokken nog niet verder aan banden leggen, zei hij tijdens het debat over de begroting van Justitie en Veiligheid. Voorstellen van onder meer de ChristenUnie en het CDA werden door Weerwind ontraden. De Kamer stemt dinsdag over beide moties.

Het plan van de ChristenUnie om voor de zomer een algeheel geldende financiële goklimiet in te stellen, wordt in ieder geval gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. Volgens Weerwind is het regelen van zo’n overkoepelende limiet die voor alle 27 onlinegokaanbieders moet gelden tijdrovend en complex “om te realiseren”.

Ook een totaalverbod op gokreclames, zoals het CDA via een motie wil regelen, ziet Weerwind nu niet zitten. Reclame voor online gokken is al deels verboden en dat verbod wordt de komende jaren verder uitgebreid, zei Weerwind. Hij wil eerst een evaluatie van de effecten daarvan afwachten, voordat een besluit wordt genomen over een uitbreiding van het reclameverbod.

Dat duurt het CDA te lang. CDA-Kamerlid Derk Boswijk snapt niets van de “aarzeling” van de minister. “Wat weerhoudt ons om nu maatregelen te nemen?” Weerwind “wil eerst feiten”, zei hij, en die komen bij de evaluatie. Volgens SP-Kamerlid Michiel van Nispen zijn die feiten er al. Volgens hem zien diverse organisaties het aantal online-gokverslaafden toenemen. Hij riep Weerwind op om er “een tandje bovenop te zetten, vooral ter bescherming van de jongvolwassenen die eraan ten prooi vallen.”

Weerwind was niet te vermurwen.

Als de Kamer dinsdag voor de moties stemt, kan de minister ervoor kiezen deze niet uit te voeren. De motie van het CDA wordt in ieder geval gesteund door NSC, ChristenUnie, SP en SGP. Dat is nog geen Kamermeerderheid.