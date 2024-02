Zoektocht naar nieuwe CdK in Zuid-Holland begint met onenigheid

Nog voordat de provincie Zuid-Holland de profielschets voor een nieuwe commissaris van de Koning heeft vastgesteld, is er onenigheid binnen de commissie die hierover gaat. Statenlid Debora Fernald van de Groep Doe STOER heeft besloten uit deze commissie te stappen. Fernald zegt door de andere leden “zwaar onder druk te zijn gezet”, nadat ze vragen had gesteld over de representativiteit van een enquête. Die was gehouden onder duizend inwoners van Zuid-Holland om input te verzamelen.

Vertegenwoordigers van vrijwel alle partijen in Provinciale Staten hebben in de afgelopen weken een profielschets opgesteld met eisen en wensen voor een nieuwe CdK, die met ingang van 1 september de huidige commissaris Jaap Smit opvolgt. Alleen Forum voor Democratie doet niet mee aan het hele proces. De partij vindt dat een commissaris, en ook een burgemeester, door de burger gekozen zou moeten worden.

De Zuid-Hollandse Staten stellen volgende week woensdag in een extra vergadering de profielschets vast. Vervolgens start de sollicitatieprocedure.