Aboutaleb bezoekt plek van explosie en praat met betrokkenen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is vrijdagmiddag op de plek aan de Schammenkamp waar vorige week een explosie was die werd gevolgd door een brand. Drie mensen kwamen hierbij om het leven.

Aboutaleb praat op de plek eerst met politie en anderen die betrokken waren bij de hulpverlening na het incident. Daarna gaat de burgemeester in een nabijgelegen school in gesprek met de bewoners van de straat in Rotterdam-Zuid.

Enkele omstanders klagen over de timing van Aboutalebs bezoek, hoort een verslaggeefster van het ANP. Zij vinden dat de burgemeester eerder terug had moeten komen van zijn werkbezoek in Latijns-Amerika. Een ander pleit voor meer wijkagenten. Bij een boom naast de plek van de explosie liggen veel bloemen, tekeningen en kaartjes.

Volgens de politie is de explosie mogelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van een drugslab in een werkplaats onder de appartementen. Hierdoor zijn veel vragen ontstaan over mogelijke drugslabs in woonwijken. Bureau Rijnmond heeft een uitzending aan de explosie gewijd. De politie heeft naar aanleiding hiervan enkele tips binnengekregen.