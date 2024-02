Balkenende neemt ‘met verdriet’ afscheid van oud-premier Van Agt

“Met verdriet nemen we afscheid van deze markante politicus, politiek leider van het CDA en minister-president”, zegt Jan Peter Balkenende naar aanleiding van het overlijden van Dries van Agt. Hij noemt zijn voorganger op het sociale medium X “erudiet, bevlogen, sociaal en humoristisch” en haalt herinneringen op aan een “mooi gesprek” dat ze vorig jaar hadden.

Balkenende is na het overlijden van Van Agt de enige oud-premier die nog in leven is. Ze hebben beiden politiek carrière gemaakt als CDA’er. Maar Van Agt verliet de partij in 2021 omdat hij het CDA “onbarmhartigheid” verweet “jegens het Palestijnse volk”. Balkenende betreurde deze stap destijds.