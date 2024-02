Bij protest opgepakte boeren mogen strafzaak in vrijheid afwachten

De twee mannen die maandagavond werden aangehouden bij een boerenprotest op de A50 bij Beekbergen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat meldt de rechtbank Gelderland vrijdagmiddag.

De voorlopige hechtenis is geschorst omdat in het geval van dit duo de “persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dat het strafvorderlijk belang”, meldt een woordvoerder van de rechtbank. Over wat die persoonlijke omstandigheden zijn, kan hij geen uitspraken doen.

De twee, een 35-jarige man uit Eerbeek en een 39-jarige man uit Klarenbeek, worden verdacht van het blokkeren van de weg en van een milieudelict, namelijk het “buiten een inrichting” storten van afval.

Het was maandagavond op meerdere locaties in met name het oosten van het land druk met protesterende boeren. Op vijftien plekken werd die avond afval gedumpt, brand gesticht of werden blokkades opgeworpen van afval of met trekkers. De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen voor deze acties.