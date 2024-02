Brand Dordrecht ‘gesprek van de dag’, nog geen aanhoudingen

De grote brand in een flatgebouw in Dordrecht afgelopen weekend is “nog het gesprek van de dag”, zegt een politiewoordvoerder. De politie vermoedt dat de brand op zondagavond is aangestoken, maar heeft nog geen verdachte in beeld. Een 63-jarige man die tijdens het incident werd aangehouden omdat hij hulpverleners lastigviel, is weer op vrije voeten.

In de Short Stay Facility (SSF) aan de Maarten Harpertsz Trompweg was dit weekend twee keer brand. De eerste was op zaterdag, de tweede in de nacht van zondag op maandag. Beide branden ontstonden op de elfde verdieping van de woontoren.

Tijdens de tweede, grote uitslaande brand moesten zo’n honderd mensen ergens anders worden ondergebracht. Een 63-jarige man uit Dordrecht werd aangehouden toen hij tijdens het incident hulpverleners tegenwerkte en lastigviel. Hij sloeg een agent in het gezicht, een andere agent raakte gewond aan haar hand. De man wordt verdacht van mishandeling, poging tot zware mishandeling en verzet bij zijn aanhouding. Het is onduidelijk of hij een boete heeft gekregen of zich nog moet verantwoorden voor de politierechter. Na verhoor mocht hij op maandagavond het politiebureau weer verlaten.

Door de brand raakten aanvankelijk vier verdiepingen onbewoonbaar. Bewoners werden deels onderin het pand op veldbedden en deels in een hotel opgevangen. Twee verdiepingen zijn inmiddels weer bewoonbaar, bij een derde verdieping worden momenteel herstelwerkzaamheden uitgevoerd, aldus een woordvoerder van de woningcorporatie Woonbron. Het zal volgens hem nog een tijd duren voor de 11e verdieping weer bewoonbaar is.

Op dit moment kunnen bewoners van 31 woningen niet terug naar huis. Ze werken allemaal bij uitzendbureaus en verblijven in een hotel of wachten op andere woonruimte via hun werkgever.