Brand verwoest schuur met praalwagen Noordwijk, asbest vrijgekomen

In Noordwijk heeft een brand een grote schuur verwoest met daarin een carnavalswagen en meerdere caravans. De brand brak na middernacht uit en is nog niet onder controle. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen, meldt de brandweer. Woningen in de directe omgeving zijn ontruimd.

De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat ook een naastgelegen schuurtje en een woning in brand vliegen. Op beelden is te zien dat grote vlammen uit de schuur aan De Boender slaan.