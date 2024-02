De Vries: alternatief voor toeslagen moet wel uitvoerbaar zijn

“Kijk er wel naar dat het uitvoerbaar is en ook doenbaar is.” Die boodschap geeft demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) aan haar opvolger. Die zal aan de gang moeten met een alternatief voor het toeslagenstelsel. Een rapport met opties daarvoor heeft De Vries samen met een reeks andere bewindspersonen naar de Tweede Kamer gestuurd. Vrijwel geen van de opties is zomaar makkelijk uitvoerbaar.

“Er zijn zeker alternatieven. Maar het is wel belangrijk dat er keuzes gemaakt worden”, zegt De Vries desgevraagd. Het is belangrijk dat een volgend kabinet “de mensen voor ogen houdt die te maken hebben met toeslagen. Want ja, het betekent nogal wat namelijk in de portemonnee”. Sommige mensen zijn voor een flink deel van hun inkomen afhankelijk van toeslagen. Zij moeten niet onzeker zijn over die inkomstenbron, vindt ze.

Het volgende kabinet moet ook breed steun vinden voor de hervorming die het gaat doorvoeren, stelt de VVD-staatssecretaris. “Omdat het ook een meerjarige inspanning vraagt.” Intussen, benadrukt De Vries, neemt het kabinet maatregelen om het bestaande systeem bij te sturen. Het kabinet werkt flink aan de uitvoering bij loketten van de dienst Toeslagen, en regels worden versoepeld waardoor mensen in bepaalde omstandigheden minder snel worden gekort op hun toeslagen.