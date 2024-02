Duisenberg verliest met dood Van Agt pro-Palestijnse compagnon

De dood van Dries van Agt betekent voor Gretta Duisenberg het verlies van een compagnon, zegt zij vrijdag in reactie op het overlijden van de oud-premier. De 81-jarige weduwe van oud-president van de Europese Centrale Bank, Wim Duisenberg, richtte de pro-Palestijnse stichting Stop de Bezetting op en was daar vijftien jaar voorzitter van. Van Agt sloot zich destijds aan bij die stichting.

“Het is voor mij een groot verlies”, aldus Duisenberg, die het “fantastisch” vond hoe Van Agt zich “met gedrevenheid inzette voor de Palestijnen”. “Een van de weinige ex-politici in het land die dit durfde. Daarin zal ik Dries ongelooflijk missen”, zegt ze. “Ik ben dankbaar voor zijn loyaliteit.”

Ze noemt het ontzettend prachtig dat Van Agt samen met zijn vrouw Eugenie is overleden. “Hoe zij in wezen de belofte van het huwelijk, tot in den dood, hebben uitgevoerd.” De twee stierven volgens The Rights Forum, een door Van Agt opgericht kenniscentrum, hand in hand. Ze waren beiden 93 jaar.