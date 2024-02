Honderden miljoenen voor nieuwe regiodeals

Het kabinet stelt ruim 386 miljoen euro beschikbaar aan 22 regio’s voor de uitvoering van plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Ook in deze vijfde ronde van de zogenoemde regiodeals stond de vraag centraal of de aanpak de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio vooruit helpt.

In deze kabinetsperiode is 900 miljoen euro beschikbaar, later dit jaar volgt nog een zesde ronde. In de vier eerdere ronden zijn 44 regiodeals van start gegaan. De nationale en regionale overheden willen hiermee bouwen aan “bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin”.

De verschillen tussen regio’s in Nederland zijn te groot, legt demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken uit. Met de regiodeals “maken we werk van gelijke kansen op goed wonen, leven en werken, waar je ook woont”, schrijft hij. Regio’s kunnen het geld bijvoorbeeld steken in onderwijs dat beter aansluit op de lokale arbeidsmarkt, een gezondere woonomgeving of betere bereikbaarheid.

De 22 geselecteerde regio’s vormen een “evenwichtige” mix tussen plattelandsgebieden, de stedelijke omgeving, Caribisch Nederland en regio’s aan de grens, aldus het ministerie. Het Rijk financiert per regio maximaal de helft van de benodigde investering, met 40 miljoen euro als plafond.