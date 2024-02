Jetten vindt wegstemmen afbouw saldering zonnepanelen onverantwoord

Demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) roept de leden van de Eerste Kamer op dinsdag voor zijn wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen te stemmen. “Deze wet wegstemmen kost incidenteel 2,8 miljard euro en structureel 717 miljoen euro”, zei Jetten voor het begin van de ministerraad. Dat geld loopt de overheid mis.

“We hebben het deze week heel veel over de staat van de overheidsfinanciën gehad. Het is nu aan de senatoren om te bepalen of ze dat probleem groter willen maken of juist niet”, zei Jetten.

Hij lijkt daarmee te verwijzen naar Pieter Omtzigt (NSC). Die zei dinsdag zo geschrokken te zijn van de financiële situatie van de overheid, dat de partij besloot te stoppen met de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet met PVV, VVD en NSC.

Jetten stuurt vrijdag een brief naar de Eerste Kamer in de hoop de twijfelende senatoren alsnog te overtuigen. Om tegemoet te komen aan de kritiek van de Eerste Kamer wil Jetten meer doen om woningbouwcoöperaties te ondersteunen door de uitrol van zonnepanelen op huurwoningen te versnellen. “Ik zie ook wel een oplossing voor me voor de uitrol van slimme meters.” Hij hoopt daarmee senatoren alsnog over de streep te trekken.

In de huidige regeling mogen klanten de opgewekte stroom die zij niet zelf gebruiken, aftrekken van de stroom die zij op andere momenten afnemen. Omdat stroom meestal veel goedkoper is dan het aanbod van zonne-energie groot is, pakt dit ongunstig uit voor energiebedrijven. Die wentelen de kosten die ze daardoor moeten maken af op mensen zonder zonnepanelen. Jetten vindt deze salderingsregeling inmiddels overbodig.

De Eerste Kamer stemt dinsdag over het wetsvoorstel. Het is niet zeker of de wet het gaat halen.