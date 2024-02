Ollongren: Russische president Poetin wil geen vrede

De oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen, kan stoppen als Rusland “stopt met vechten, niet als Oekraïne stopt met zich te verdedigen”, zei demissionair defensieminister Kajsa Ollongren voorafgaand aan de ministerraad. “Daar hebben ze alle recht toe”, zei ze in een felle reactie op het “zogenaamde interview” van de Amerikaan Tucker Carlson met de Russische president Vladimir Poetin.

Volgens Ollongren kan ook niet van een interview worden gesproken. “Het was twee uur zendtijd, zonder kritische vragen.” Ze vindt een dergelijk interview “gevaarlijk”, omdat wordt gesuggereerd dat Poetin vrede wil. “We vergeten eigenlijk hoe het allemaal begonnen is. Het begon met de annexatie van de Krim en daarna de grootschalige invasie in Oekraïne onder bevel van Poetin. Die hebben we allemaal veroordeeld.”

Ollongren vindt het daarnaast “niet geruststellend” dat Poetin in het gesprek met Carlson heeft gezegd Polen en de Baltische staten niet aan te vallen. “Hij heeft Oekraïne aangevallen en dat had hij ook al niet moeten doen. Daar gaat het nu om. Die oorlog moet stoppen. Rusland moet stoppen met de agressie tegen Oekraïne.”

De bal ligt bij Poetin en niet bij het Westen dat in de ogen van Poetin moet stoppen met wapenleveranties aan Oekraïne, benadrukt Ollongren.