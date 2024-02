Politiehackathon Den Haag traceert meegenomen Oekraïense kinderen

De locatie van acht Oekraïense kinderen die door de Russen zijn gedeporteerd, is achterhaald tijdens een hackathon op het hoofdkantoor van Europol in Den Haag. Daaraan deden rechercheurs vanuit meer dan twintig landen mee. Vincent Cillessen van het Team Internationale Misdrijven van de politie-eenheid Landelijke Opsporing en Interventies zegt in het AD dat de informatie is gedeeld met Oekraïne. “We hopen dat de kinderen snel terug naar huis kunnen.”

Cillessen legt in het AD uit dat dit de eerste gezamenlijke hackathon was, maar dat ze dit “gezien het succes” minimaal een keer per jaar willen gaan doen. “We wilden vooral van elkaar leren en vaardigheden uitwisselen, maar onze mensen hadden meteen beet.” Cillessen zegt dat sinds het begin van de oorlog in Oekraïne duizenden kinderen door de Russen zijn meegenomen. “Aangezien we geen fysieke toegang hebben tot Rusland, proberen we op basis van digitale bronnen deze kinderen en de daders te lokaliseren.”

De hackathon vond een aantal weken geleden plaats en was op initiatief van de Nederlandse politie en Europol. Zestig rechercheurs en onderzoekers uit onder Australië, Duitsland, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de VS en zes non-gouvernementele organisaties deden eraan mee.

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft tegen de Russische president Vladimir Poetin een arrestatiebevel uitgevaardigd om de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland.