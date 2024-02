Provincie Zuid-Holland bouwt samenwerking met China af

De provincie Zuid-Holland bouwt de samenwerking met China af. Zuid-Holland zette de afgelopen jaren “stevig in” op de relatie met het Aziatische land, onder meer via handelsmissies en een samenwerkingsverband met de Chinese provincie Hebei. Na een evaluatie stelt het college van Gedeputeerde Staten nu voor om de contacten “geleidelijk te verminderen”.

Zuid-Holland wil bij verzoeken uit het bedrijfsleven nog wel een faciliterende rol spelen, maar vermindert de structurele contacten. Vanuit Provinciale Staten is nogal wat weerstand tegen samenwerking met China, onder meer om de mensenrechtensituatie in dat land. Zuid-Holland heeft in de contacten met China geprobeerd hierover te praten, maar het lukt volgens de provincie niet echt om een dialoog op gang te brengen.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) noemde China vorig jaar “de grootste bedreiging voor de economische veiligheid in Nederland”. Het Aziatische land is enerzijds een belangrijke handelspartner, maar spioneert volgens de AIVD ook “zonder scrupules” in Nederland. Het ministerie van Defensie maakte deze week bekend dat het afgelopen jaar Chinese spionagesoftware heeft gevonden op een computersysteem van de krijgsmacht.

Zuid-Holland zette de afgelopen jaren in op economische samenwerking. De provincie merkte na de coronapandemie dat vanuit China nog steeds “grote interesse” is om zaken te doen met de provincie, maar andersom beperkt die wens zich vooral tot de tuinbouw. “De vraag van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven blijft achter.”

Zuid-Holland past het beleid voor de komende jaren daarom aan en gaat minder investeren in de relatie in China. Het samenwerkingsverband met Hebei, de 75 miljoen inwoners tellende provincie in het noordoosten nabij Beijing, loopt in 2025 af en wordt dan “anders ingericht”. Omdat abrupt beëindigen hiervan volgens Zuid-Holland gevoelig ligt in China, is voor deze aanpak gekozen.