Tweedaags Karnaval Festival in Moergestel afgelast door regen

Door de aanhoudende regen van de afgelopen dagen en de nog te verwachten buien, is het Karnaval Festival in Moergestel afgelast. Door al het water kan de organisatie de veiligheid op het Noord-Brabantse terrein niet garanderen, en dus gaat het tweedaagse festival dit weekend niet door.

Het festival is naar eigen zeggen “het grootste hardstyle karnavalsfeest van Europa” met een “mega outdoor Mainstage” buiten om te “hossen, hakken en springen”. De organisatie heeft de afgelopen dagen geprobeerd het terrein te herstellen om het festival door te kunnen laten gaan. Desondanks is het risico op gevaarlijke situaties te groot, valt te lezen op de site. Wie een kaart heeft voor het festival, krijgt binnenkort meer informatie over de afhandeling ervan.