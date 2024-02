Van Agt bedreef vanuit diepe overtuigingen politiek, zegt CDA

“Een markante man, die vanuit diepe overtuigingen politiek bedreef”, laat CDA-leider Henri Bontenbal weten in reactie op het overlijden van Dries van Agt. Die was in 1980 de eerste politieke leider van het Christen-Democratisch Appèl (CDA).

“Met verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Dries van Agt”, zegt Bontenbal. “We zijn dankbaar voor alles wat hij voor het land heeft betekend.” Van Agt – die van oorsprong uit de katholieke KVP kwam – was premier van drie kabinetten tussen 1977 en 1982.