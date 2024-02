Van Agt overleed samen met zijn vrouw Eugenie

Oud-premier Dries van Agt is maandag overleden “hand in hand en samen met zijn vrouw” Eugenie van Agt-Krekelberg. Ze waren beiden 93 jaar. Dat heeft The Rights Forum bekendgemaakt, een door Van Agt opgericht kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Israël en de Palestijnen.

Van Agts gezondheid liet al langere tijd te wensen over, vooral nadat hij in 2019 werd getroffen door een hersenbloeding, aldus The Rights Forum. Hij en zijn vrouw waren meer dan zeventig jaar samen. Hij bleef haar altijd ‘mijn meisje’ noemen, meldt The Rights Forum.

Het paar is in besloten kring begraven.