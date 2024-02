Van der Plas doet melding tegen D66’er De Groot na ‘harde por’

BBB-leider Caroline van der Plas gaat na de jongste aanvaring tussen haar en D66-Kamerlid Tjeerd de Groot een melding tegen hem doen. Waarschijnlijk bij de vertrouwenspersoon, zei Van der Plas vrijdagochtend voor het formatieoverleg. Maar waarvan precies is nog niet duidelijk. Donderdag verliet de politica een debat na een opmerking van De Groot. Die ging gepaard met een “harde por op mijn bovenarm, en niet op een vriendelijke manier”, vertelde de BBB’er.

“Hij moet gewoon van mij afblijven. Fysiek ben ik er ook niet van gediend”, zei Van der Plas erover. Ze benadrukt dat ze al langer pestgedrag ervaart van De Groot, die namens D66 het woord voert op het landbouwdossier. “Het is niet één incident.” BBB en D66 staan inhoudelijk lijnrecht tegenover elkaar als het over de boerensector gaat, en beide partijen hebben in het verleden uiterst fel uitgehaald.

De Groot zelf zei eerder dat hij alleen een opmerking maakte over de filmpjes die Van der Plas plaatst op sociale media. Van der Plas zegt dat hij haar wat toe “siste”. Dat het buiten de microfoon van de debatzaal gebeurde, waardoor het geen onderdeel van het debat is, speelde ook mee. Tijdens debatten spreken naast elkaar zittende Kamerleden regelmatig met elkaar als ze niet aan het woord zijn.

De jongste confrontatie was de druppel voor Van der Plas. Wel blijft ze ervoor openstaan een kopje koffie met hem te drinken, maar alleen als híj daar het initiatief toe neemt. “Ik ben niet de agressor.”