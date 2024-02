Vermoede opdrachtgever moord Peter R. de Vries ‘verstrikt in web’

De man die volgens justitie wordt gezien als de ‘makelaar’ bij de moord op Peter R. de Vries is “geen spin in het web”. “Hij is zelf verstrikt geraakt in een web waar je niet meer uitkomt”, zei zijn advocaat Ronald van der Horst vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Ook de vermeende schutter, die hij tevens bijstaat, zat volgens hem “in een wespennest”.

Tegen beide mannen is een levenslange gevangenisstraf geëist. De vermeende schutter Delano G. (24) heeft niets willen verklaren over zijn rol. De 28-jarige ‘moordmakelaar’ Krystian M. heeft wel meerdere keren laten doorschemeren dat hij handelde onder zware druk van anderen, zonder daar verder over in detail te willen treden. “Het gaat hier om zeer jonge mensen die hebben gehandeld onder een krachtenveld dat voor een groot deel aan het zicht van de rechtbank is onttrokken”, aldus Van der Horst.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten toen hij naar zijn auto liep na een uitzending van RTL Boulevard in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later. Het Openbaar Ministerie denkt dat de aanslag gepleegd is in opdracht van Ridouan Taghi omdat De Vries de kroongetuige bijstond in het Marengo-proces. Taghi heeft dat altijd ontkend. Hij is geen verdachte in de zaak over de moord op De Vries.