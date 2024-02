300 vluchtelingen geëvacueerd na brand op boot COA in Arnhem

Op een boot in Arnhem waar door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vluchtelingen worden opgevangen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur aan de Nieuwe Kade in de Gelderse hoofdstad te bestrijden. Acht mensen zijn nagekeken om rookinhalatie, maar hoefden niet naar het ziekenhuis, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het schip waarop de brand heeft gewoed, is ontruimd. Ook een naastgelegen boot waar eveneens asielzoekers worden opgevangen is ontruimd, meldt de veiligheidsregio. Er worden op beide schepen samen driehonderd mensen opgevangen. Die worden nu tijdelijk ondergebracht in het stadskantoor van de gemeente. Er werd een iemand vermist, maar die is teruggevonden.

De brand is rond 01.45 uur ontstaan in het restaurant. Daarna heeft de rook zich snel over het schip verspreid, aldus de woordvoerder. Het vuur was rond 03.30 uur onder controle. De brandweer controleert beide boten op de aanwezigheid van rook en besluit daarna of de bewoners kunnen terugkeren.

De gemeente Arnhem meldt zaterdagochtend vroeg dat de asielzoekers die op de naastgelegen boot verbleven binnenkort terug kunnen. Het gaat om 150 mensen. De schade op het schip waarop de brand heeft gewoed, is dermate groot dat terugkeer nu niet mogelijk is. De gemeente Arnhem, hulpverleners en het COA kijken naar een alternatieve opvangplek, aldus de gemeente.