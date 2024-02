Aboutaleb: cokehandel bedreigt rechtsstaat in Latijns-Amerika

Niet alleen Nederland heeft veel last van grootschalige handel in cocaïne. In landen in Latijns-Amerika waar de drugs worden geproduceerd en verscheept naar Europa heeft dit dramatische gevolgen, zoals bendegeweld, moorden, grote ecologische schade in het Amazonegebied en bedreiging van de rechtsstaat. Dat stelt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in zijn verslag over een werkbezoek over de drugsproblematiek aan een aantal Latijns-Amerikaanse landen.

Met name in Ecuador is de veiligheidssituatie volgens Aboutaleb ernstig. Veel coketransporten zijn door strengere aanpak vanuit Colombia verplaatst naar Ecuadoraanse havens. “Het is een waarschuwing voor de regio aldaar en voor ons. Het is essentieel om samen op te trekken en een vuist te maken om het veelkoppige monster van de drugsproblematiek het hoofd te bieden.”

“Er moet niet alleen gedacht worden aan repressieve maatregelen, maar er moet ook geïnvesteerd worden in preventie en sociale projecten”, bepleit Aboutaleb. “Armoede ligt aan de basis van veel problemen, zo ook dit probleem. Armoede is geen excuus voor criminaliteit, maar de schrijnende sociale omstandigheden die wij daar hebben gezien zijn een voedingsbodem voor ellende en daarmee ook voor criminaliteit.”

Sinds zijn vorige bezoek aan Colombia, Panama en Costa Rica, twee jaar geleden, zijn er zaken verbeterd, maar ook verslechterd, zegt de burgemeester. “Men is zich bewust van de urgentie en noodzaak om op te treden. Er is geïnvesteerd in politie en justitie en in sociale programma’s. Dit alles binnen de (beperkte) mogelijkheden van de betreffende landen. Groot probleem is de toegenomen productie van coca en de toename van het gebruik van cocaïne”, aldus Aboutaleb.

Aboutaleb bezocht Ecuador, Colombia, Costa Rica en Peru samen met burgemeester Bart De Wever van Antwerpen en Peter Tschentscher van Hamburg. “De vele publieke en private partijen die wij hebben gesproken, hebben duidelijk gemaakt dat onze steun nodig is”, schrijft Aboutaleb.

Kort na terugkomst bezocht Aboutaleb vrijdag de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid, waar vorige week maandag door een explosie drie mensen om het leven kwamen en grote schade werd aangericht. Het sterke vermoeden bestaat dat de ontploffing is veroorzaakt door een drugslab. Hij omschreef het bezoek als “indrukwekkend en heel verdrietig”.