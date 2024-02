Brand op boot COA in Arnhem

Op een boot in Arnhem waar door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vluchtelingen worden opgevangen is rond 01.45 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt om het vuur aan de Nieuwe Kade in de Gelderse hoofdstad te bestrijden. Er zijn vooralsnog geen meldingen over gewonden, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het schip waarop de brand woedt, is ontruimd. Ook een naastgelegen boot waar eveneens asielzoekers worden opgevangen is ontruimd, meldt de veiligheidsregio. Er worden op beide schepen samen driehonderd mensen opgevangen. Die zouden bijna allemaal op de kade staan. Er wordt een iemand vermist.

De brand is ontstaan in het restaurant. Daarna heeft de rook zich snel over het schip verspreid, aldus de woordvoerder. Volgens hem is het vuur bijna onder controle, meldt hij even na 02.30 uur.