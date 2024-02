Bruins Slot zou aanval op Rafah ‘niet te rechtvaardigen’ vinden

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot heeft zich uitgesproken tegen eventueel “grootscheeps militair optreden” door Israël in de Palestijnse stad Rafah. “Moeilijk te zien hoe grootscheeps militair optreden in een gebied met zoveel mensen niet zal leiden tot vele burgerslachtoffers en een grotere humanitaire catastrofe. Dat is niet te rechtvaardigen”, schrijft ze op X.

Bruins Slot noemt de situatie “zeer zorgwekkend”. Ze is niet de enige die dat zegt: ook EU-buitenlandchef Josep Borrell waarschuwt voor rampzalige gevolgen als Israëlische troepen een offensief beginnen in de stad waar momenteel bijna anderhalf miljoen mensen zouden verblijven. De angst daarvoor is gegroeid nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vrijdag het leger (IDF) opdracht heeft gegeven Rafah te ontruimen.

Volgens Bruins Slot moet er snel “een tijdelijk humanitair staakt-het-vuren” komen en uiteindelijk een definitief einde aan het geweld tussen Israël en de Palestijnse Hamas-beweging. “Dit is ook van belang voor de gegijzelden die onvoorwaardelijk en zo spoedig mogelijk moeten worden vrijgelaten”, voegt ze eraan toe.