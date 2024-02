Geen treinen Sittard-Heerlen op eerste ochtend carnavalsweekend

Tussen Sittard en Heerlen in Limburg rijden zaterdagochtend geen treinen door een seinstoring, meldt de NS. De spoorvervoerder verwacht dat de hinder tot het einde van de ochtend duurt.

In beide Limburgse plaatsen wordt dit weekend, zoals op veel plekken onder de grote rivieren, carnaval gevierd. Zo is in Heerlen zaterdagmiddag een optocht en staat in Sittard in de avond het populaire carnavalsevenement ‘T Kanón van ’t Balkón op het programma. Eerder werd bekend dat in Sittard extra wegblokkades zijn neergezet, als reactie op het verhoogde dreigingsniveau in Nederland.