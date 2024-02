Gevangenisbaas verzekert: smokkel en corruptie hard aangepakt

Iedere gevangenismedewerker die zich schuldig maakt aan corruptie of ander grensoverschrijdend gedrag, “is er een te veel”. Dat zegt directeur-generaal Wim Saris van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in reactie op een bericht van RTL Nieuws. Daarin staat dat in vier jaar tijd 160 medewerkers van zijn dienst om wangedrag zijn ontslagen.

Niet-integer gedrag is “schadelijk voor het vertrouwen in de DJI”, en reden voor ontslag op staande voet, zegt Saris in een verklaring. “Ook doet het afbreuk aan het overgrote merendeel van onze 16.000 collega’s dat integer haar moeilijke werk doet. Ieder geval van corruptie maakt mij daarom boos en verontwaardigd.”

Op de aantallen die RTL Nieuws noemt gaat Saris niet in, maar een woordvoerder van de DJI laat desgevraagd weten dat die overeenkomen met wat de dienst zelf naar buiten heeft gebracht over integriteitsschendingen. De DJI doet “vanzelfsprekend” altijd aangifte en werkt mee aan strafrechtelijk onderzoek.

Saris noemt de strijd tegen binnengesmokkelde telefoons en drugs “hardnekkig” en zegt niet te kunnen garanderen “dat onze gevangenissen helemaal waterdicht worden”. Met onder meer aangekondigde en onaangekondigde controles, ook van het eigen personeel, probeert de DJI dergelijke “contrabande” buiten de deur te houden.