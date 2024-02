Nederlandse vrouw en twee kinderen omgekomen in Zwitserse Alpen

Een Nederlandse vrouw en haar twee volwassen kinderen zijn om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zwitserland. Het Zwitserse Openbaar Ministerie bevestigt de dood van de drie. De vrouw van 57, haar dochter (25) en zoon (22) werden donderdag als vermist opgegeven. Ze zijn na een zoektocht door de politie vrijdag gevonden.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, zeggen de Zwitserse autoriteiten. De drie bevonden zich in het gebied van de berg Rochers-de-Naye, niet ver van de stad Montreux. Hun lichamen werden ongeveer 300 meter onder een steil wandelpad gevonden. De autoriteiten gaan ervan uit dat de drie door een val om het leven zijn gekomen.

De zoon woonde in de regio Lausanne, zijn zus en moeder in Nederland. De ruim 2000 meter hoge berg Rochers-de-Naye is een populaire bestemming voor bergwandelaars.