NSC gaat scepsis over rechts kabinet uitleggen aan eigen leden

De partijtop van NSC praat leden in twee sessies bij over het verloop van de kabinetsformatie. Partijvoorzitter Bert van Boggelen bevestigt dat na een bericht van De Telegraaf. Hij benadrukt wel dat er voor de leden niets te kiezen zal zijn. Volgens de statuten beslist alleen de Tweede Kamerfractie over eventuele kabinetsdeelname.

NSC-leider Pieter Omtzigt besloot afgelopen week de coalitieonderhandelingen met PVV, VVD en BBB te staken. Dat besluit is “niet lichtvaardig genomen”, schrijft de partij in een nieuwsbrief aan de leden. “Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat een meerderheidsregering met PVV, VVD en BBB niet zou hebben geleid tot een vruchtbare samenwerking.”

Dat aan de formatietafel pas op “de laatste dag van de informatiegesprekken” extra opgevraagde cijfers op tafel kwamen over de overheidsfinanciën, “was voor ons de druppel die de toch al volle emmer deed overlopen”. Behalve op “gedegen overheidsfinanciën” heeft NSC ook steeds gehamerd op “respect voor de grondwet en grondrechten” en “integer bestuur”.

Het vertrek van Omtzigt van de onderhandelingstafel heeft veel kwaad bloed gezet bij de overige onderhandelende partijen. Ook informateur Ronald Plasterk beklaagde zich over een gebrek aan respect voor “het instituut informateur” van de zijde van de NSC-voorman, die de gesprekken met slechts een appje zou hebben afgebroken.

Omtzigt en zijn secondant Eddy van Hijum lichten hun keuzes tot dusver toe tijdens twee ledenbijeenkomsten op 16 en 22 februari in respectievelijk Zwolle en Breukelen. “We willen niet via de media communiceren met de leden maar echt met elkaar in gesprek gaan”, aldus Van Boggelen.