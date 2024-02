Ontvoerde Rotterdammer (71) meldt zichzelf bij politie

De 71-jarige Rotterdammer die eind januari werd ontvoerd, is terecht. De man meldde zich zaterdag rond 08.30 uur bij twee agenten die op de Rhoonse Baan in Rotterdam waren om een andere melding. De man had geen verwondingen, maar is wel voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

Agenten waren zaterdagochtend op de Rhoonse Baan door een melding van een voertuig in het water. De man liep op de agenten af op het fietspad tussen de rotonde van de Rhoonse Baan en de Nijverheidsweg en de kruising van het viaduct van de Rijsdijk over de Rhoonse Baan. De man sprak de agenten aan. Na het controleren van zijn identiteit concludeerde de politie dat het inderdaad ging om de ontvoerde man.

Hoe de man op vrije voeten is gekomen, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Vrijdag loofde het Openbaar Ministerie een beloning van 20.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot de vondst van de Rotterdammer. Dat leverde wel tips op over de vluchtauto, maar geen bruikbare tips over de vindplaats van de man.

Het slachtoffer werd op 25 januari door twee mannen een busje in getrokken op de Zoutziedersstraat in de Rotterdamse wijk Spangen toen hij van de moskee naar huis liep. De politie vermoedt dat hij het slachtoffer is geworden van een crimineel conflict. In de zaak is op 30 januari een 45-jarige man uit Zwolle aangehouden. Vorige week werd zijn voorarrest met twee weken verlengd.

Donderdag deed de politie nog een inval in een woning in Rotterdam-Zuid in de zoektocht naar de man. Een week eerder was ook al gezocht in een loods in Nieuwe-Tonge.