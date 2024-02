Overvaller diamantroof Schiphol werkt mee aan documentaireserie

Errol H.V., het brein achter de grote diamantroof op Schiphol, heeft voor zijn arrestatie met de Amsterdamse filmproducent Scenery meegewerkt aan een documentaireserie. De opnames en interviews voor de docu hebben al plaatsgevonden, laat woordvoerder Eva Peters weten aan het ANP. Wanneer en waar de docuserie te zien is, is nog niet bekend.

De documentairemakers van Scenery hebben al sinds januari vorig jaar contact met de 59-jarige H.V. Zij hebben in vier dagen tijd een interview met hem opgenomen. Ook hebben zij een groot archief aan privéfoto’s en video’s uit de jeugd van H.V. tot hun beschikking. Scenery zegt voor de documentaire “een objectief standpunt” in te nemen en “het verhaal van alle kanten kritisch te belichten”. De filmproducent meldt dat, op basis van de gesprekken met H.V., ook wordt gewerkt aan een scenario voor een dramaserie of speelfilm.

H.V. werd in december 2021 in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 9,5 jaar voor de grote diamantroof op Schiphol. Lange tijd was hij voortvluchtig, maar deze week werd hij opgepakt op het Spaanse eiland Ibiza. Bij de roof in 2005 werd voor bijna 73 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt. De daders lieten in de buurt van Schiphol een deel ter waarde van zo’n 30 miljoen dollar achter. De rest van de edelstenen is nooit teruggevonden.

Ook in De Telegraaf vertelt H.V. zaterdag over de Schipholroof. Het interview is gebaseerd op meerdere “geheime ontmoetingen” die medewerkers van de krant met H.V. hadden in Nederland en op Ibiza. Daar woonde hij en verdiende hij naar eigen zeggen geld met het geven van massages, schrijft de De Telegraaf.