Publieke omroep krijgt ‘collectief plan’ na Rapport-Van Rijn

De gehele publieke omroep krijgt een “collectief plan van aanpak” naar aanleiding van het Rapport-Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De NPO presenteert het plan eind februari na een overleg met staatssecretaris van Cultuur en Media, Fleur Gräper, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Het gaat om een plan waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de aanbevelingen uit het rapport geïmplementeerd worden. “In dat plan van aanpak zullen we ook duidelijk maken op welke wijze en aan wie we verantwoording zullen afleggen over de opvolging van de aanbevelingen en de resultaten.”

De reactie van de NPO komt na een Volkskrant-interview met Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Die pleit voor “een onafhankelijke commissie van deskundigen die erop toeziet dat de omroepen de aanbevelingen opvolgen”. Daarnaast vindt Hamer dat er een “generatiewissel” moet plaatsvinden bij de NPO en de publieke omroepen. “Eén poppetje vervangen, zal niet genoeg zijn.”

De NPO laat zich niet uit over het wel of niet moeten vertrekken van mensen binnen de publieke omroep. Dat is volgens de woordvoerder aan de individuele werkgevers, de raden van toezicht en de betrokken personen zelf.