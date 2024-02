Steden in het zuiden beleven drukke carnavalszaterdag

Steden en dorpen in carnavalsgebied, vooral in het zuiden van Nederland, beleven een drukke zaterdag. In Tilburg raadt de gemeente mensen zelfs aan om een dag later te komen. “Kruikenstad is vol, kom morgen carnavallen”, luidt het advies. “Als je morgen komt, sta je niet in de polonaise om het station uit, de stad in of een plein op te komen.”

Ook in andere steden, waaronder Breda (Kielegat) en Den Bosch (Oeteldonk) is het druk en worden volle pleinen soms tijdelijk afgesloten om te voorkomen dat het er té druk wordt. Voor zover bekend verlopen de vieringen tot nog toe zonder grote incidenten.

“Het wordt steeds gezelliger in Kielegat”, meldt de gemeente Breda zaterdagmiddag. “We doen ons best om de drukte te spreiden. Is een plein of straat afgesloten? Blijf dan niet wachten. Zoek een rustigere plaats op zoals het Veemarktplein, Van Coothplein, Chasséveld en de tent bij de Spinola. Laten we samen genieten van een veilig en vooral gezellige carnaval.”

Grote optochten waren er zaterdag al onder meer in Eindhoven (Lampegat) en Roosendaal (Tullepetaonestad). In Maastricht (Mestreech tijdens vasteloavend, zoals carnaval in Limburg wordt genoemd) werd de jeugdoptocht gehouden en volgt de grote optocht op zondag.

Officieel begint carnaval zondag pas, maar in de praktijk wordt het hele weekend feestgevierd in Brabant en Limburg, maar ook in andere gebieden zoals Twente en een deel van Zeeland.