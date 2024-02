Vervangende boot voor asielzoekers na brand op schip in Arnhem

De bewoners van het asielschip in Arnhem waar in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitbrak, kunnen naar verwachting zaterdag al terecht op een nieuwe boot. Door de brand is de schade op het schip zo groot, dat bewoners er niet kunnen terugkeren. De vervangende boot wordt zo snel mogelijk gereed gemaakt, laat een woordvoerder van de gemeente Arnhem weten.

Behalve de bewoners van het brandende schip, werden ook de bewoners van de aangrenzende boot geëvacueerd. Zij kunnen gewoon terugkeren naar hun oorspronkelijke opvanglocatie als de brandweer klaar is. Alle driehonderd asielzoekers worden momenteel nog opgevangen in het stadskantoor van de gemeente, aldus de gemeentewoordvoerder. Op elke boot worden 150 personen opgevangen.

De brand op de boot aan de Nieuwe Kade brak rond 01.45 uur uit in het restaurant. Om ongeveer 03.30 uur was het vuur onder controle. Rond 05.30 uur werd het sein brand meester gegeven, maar later zaterdagochtend wakkerde het vuur weer aan. De brandweer is momenteel nog bezig met de laatste bluswerkzaamheden, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Als het blussen voorbij is, wordt de boot verplaatst. Dan wordt ook onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Acht mensen zijn nagekeken om rookinhalatie, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.